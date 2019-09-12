В случае заключения нового контракта на транзит газа Украина потребует компенсацию

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта по газу на прежних условиях. Как сообщает «Сегодня», он напомнил об иске в Стокгольмский арбитраж с требованием выплаты $11,58 млрд компенсации за обесценение газотранспортной системы (ГТС) из-за прекращения транзита после 2019 года, сообщает kommersant.ru.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда «Газпрому» не придется компенсировать нам эти $11–14 млрд. Но в случае если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери»,— сказал господин Витренко.

По его словам, в случае приостановки транзита российского газа украинская экономика потеряет 3–4% ВВП и нехватку газа на Украине. Как сказал глава «Нафтогаза», по другому сценарию, транзит продолжится по новому контракту с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе, что позволит Украине усилить уровень интеграции с рынком ЕС.