«В случае возобновления войны, виновной окажется Россия»

В эти дни с официальным визитом в Ереване находился глава Совета Безопасности России Николай Патрушев. В рамках встречи с Николом Пашиняном, глава российского Совбеза обсудил ряд вопросов региональной политики, а также и урегулирование карабахского конфликта.

Комментируя # визит Патрушева в Ереван и его влияние на урегулирование карабахского конфликта, экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что ситуацию в регионе в целом можно расценивать как взрывоопасную.

«Нынешнее армянское руководство целенаправленно провоцирует возобновление военных действий. Причины, по которым Пашинян нацелен на возобновление военных действий в регионе, понятны. Возобновление боевых действий опасно для российского влияния в регионе. Потому что в случае поражения, а Армения, скорее всего, проиграет, Россия будет обвинена в том, что не поддержала страну-союзника. Именно этот тезис был ключевым в переговорах между Патрушевым и Пашиняном», — сказал эксперт.

По его словам, в случае возобновления войны, виновной окажется Россия, которая привела к тому, что Армения развернулась в сторону Запада.

«Если об этом сценарии мы догадались, то и в высших кругах России и Запада об этом знают и понимают. Возможно, визит Патрушева связан также с провокационными заявлениями, которые подрывают переговорный процесс. Последние заявления Пашиняна не оставляют шансов даже на имитацию переговорного процесса.

Имитировать переговорный процесс, после того как он объявляет Карабах территорией Армении невозможно. Кремль озабочен подобным развитием событий, но Пашинян уже сделал свой выбор. Он пришел на волне антироссийской риторики и прозападных лозунгов, и поэтому ему сейчас надо дистанцироваться от Москвы. Война в Карабахе — отличный для этого предлог», — добавил он.

Зульфугаров также сказал, что Пашинян делает то, что необходимо делать для Армении.

«Да, Россия помогла им оккупировать территории Азербайджана, но для развития страны этого недостаточно. Чтобы развиваться, Армении нужны инвестиции, нужна западная помощь. Но этой помощи под российским «зонтиком безопасности» не будет. Патрушев — одна из ключевых фигур в России, которая в том числе занимается нашим регионом. Но Пашиняну придумать другого рода тактику сложно. Поэтому, я думаю, что визит не сможет изменить эти тенденции», — считает он.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов считает, что «пока армянская элита не пересмотрит свое отношение к делу, обстановка в регионе будет накаляться. Потому что одно дело, страна показывает себя склонной к политике добрососедства, которая будет пользоваться благами региональной интеграции, а другое дело, когда страна опирается на свою диаспору и какие-то силы, которые ее финансируют. Кстати и финансовых поступлений в Армению стало меньше», — считает политолог Тофиг Аббасов.

По мнению эксперта, в страну, которая проводит дестабилизационную региональную политику, не обеспечивает безопасность, в том числе для бизнеса и инвестиций, никто не хочет, и не будет инвестировать.

«Политика Пашиняна не отличается от политики его предшественников Саргсяна или Кочаряна. Он фактически продолжает их же линию, ведущую на эскалацию. С другой стороны, он не желает даже рисковать и осаждать военных командиров, которые выдают себя за героев карабахской войны и пользуются авторитетом среди армии и общества. То есть, у него нет единоначалия в армии и наводить там порядок он не собирается. Но для того, чтобы определиться с внешними приоритетами, он для начала должен был сделать это», — сказал он.

Аналитик также сказал, что война идет на территории Азербайджана, есть режим прекращения огня, хоть он и часто нарушается, при этом, страны постоянно наращивают свои военные бюджеты, покупают все больше оружия.

«Азербайджан увеличивает свой региональный статус и превращается в международную диалоговую площадку. С другой стороны, Армения, которая позиционирует себя как страна победительница в незаконченной войне, находится в удушающем экономическом положении. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Пашинян же вместо того, чтобы переформатировать политическую систему внутри страны, создать условия, чтобы страна ожила, продолжает пагубную политику своих предшественников», — резюмировал он.