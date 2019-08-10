В случае эскалации в Кашмире Пакистан готов прибегнуть к военным мерам

Исламабад не исключает, что в случае эскалации вокруг спорного с Индией региона Кашмир готов прибегнуть к военным мерам, но пока фокусируется на дипломатических усилиях, заявил в субботу РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в понедельник подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.

Посол Пакистана отметил, что сейчас при выработке ответных мер Исламабад фокусируется на дипломатических, политических и правовых мерах. Был сформирован специальный комитет, который подготовит рекомендации правительству.