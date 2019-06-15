В Словакии вступила на пост президента Зузана Чапутова

Инаугурация президента Словакии Зузаны Чапутовой прошла в субботу в Братиславе. Об этом, как сообщает ТАСС, информировало Словацкое радио.

Чапутова приняла президентскую присягу на торжественном заседании Национального совета (парламента), которое прошло во дворце Словацкой филармонии на площади имени Гвездослава в центре Братиславы. Присутствовали члены кабинета министров республики, Конституционного суда, иностранные гости, аккредитованные в стране главы дипломатических миссий. Россию представлял посол РФ в Словакии Алексей Федотов.

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова стала первой женщиной-президентом в истории Словакии. Она пятая по счету глава республики, получившей государственную независимость в 1993 году.