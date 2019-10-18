В следующем году вдвое будут увеличены средства выделяемые на социальные пособия и пенсии

Расходы на социальные пособия и пенсии в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год прогнозируются в размере 3 244,6 миллиона манатов, что на 770,5 миллиона или 31,1 процента больше, чем в 2019 году.

Как сообщает в пятницу Trend, эта информация отображена в проекте государственного бюджета, опубликованном министерством финансов.

Согласно документу, особый вес расходов, предусмотренных для финансирования расходов на социальную защиту и соцобеспечение, в общих расходах бюджета на будущий год составит 12,1 процента, что выше по сравнению с 2019 годом на 2,3 процента. По отношению к ВВП эти расходы составят 3,9 процента, что выше чем в 2019 году на 0,8 процента.

Около 1 427 миллионов манатов средств, которые будут выделены в 2020 году на расходы по соцзащите и соцобеспечению, будут направлены на финансирование обязательств госбюджета для сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, что на 74,2 миллиона манатов или на 5,5 процента больше, чем в 2019 году.

В 2020 году для финансирования социальных пособий, пенсий и других социальных выплат будет потрачено более 1 398 миллионов манатов, что больше по сравнению с 2019 годом на 716,1 миллиона манатов или в два раза.