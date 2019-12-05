В следующем году в Баку откроют два центра ASAN xidmət

В следующем году ожидается открытие двух центров ASAN xidmət в Баку и одного центра в регионе.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов.

По его словам, в столице новые центры ASAN xidmət будут располагаться в Наримановском районе и Хатаинском районе, вблизи Украинского круга.

По словам Дж.Салманова, строительство второго центра ASAN xidmət в Сумгайыте начнется в следующем году: «Сумгайыт — один из крупных городов, где проживает много людей. Поэтому существует большой спрос на услуги. Существует необходимость в открытии нового центра ASAN xidmət в «городе молодежи», для более оперативного оказания услуг гражданам. Вероятно, строительство центра начнется в следующем году и он будет введен в эксплуатацию в 2021 году», — отметил представитель агентства.