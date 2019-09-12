В следующем году в Баку может открыться еще одна станция метро

Открытие станции под условным названием «B3» Бакинского метрополитена может быть отложено.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам заместитель председателя Бакинского метрополитена Хидаят Мамедов.

Он сказал, что на станции «B3» фиолетовой ветки завершаются строительные работы: «Дата открытия станции пока не известна. Ее не планируется открывать в этом году. Задержки строительных работ вызваны как геологическими, так и природными причинами. В настоящее время работы завершаются. Идут работы по нанесению дорожной разметки над станцией. Если не возникнет других природно-геологических проблем, станцию планируется открыть в следующем году».

Станция под условным названием «B3» строится на улице Джалила Мамедгулузаде возле Военного госпиталя.

Бакинский метрополитен в настоящее время имеет 25 станций, 1 электродепо и 3 линии протяженностью 36,6 километра. В соответствии с концептуальной схемой развития в будущем общая сеть Бакинского метрополитена будет состоять из 5-ти линий: 2-х действующих и 3-х дополнительных новых, 76 станций, 6 электродепо и 119 километров линий метро. То есть, предусмотрено строительство 51 новой станции и 84,3 километра линий метро.