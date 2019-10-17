В следующем году в Азербайджане вновь увеличат пенсии

«В результате индексации в стране со следующего года вновь будут увеличены трудовые пенсии. В результате этого повышения нашим гражданам планируется выплачивать дополнительные средства в размере 475 миллионов манатов».

Как сообщает Report, об министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на экономическом совещании при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве 15 октября.

По его словам, 114 миллионов манатов будет выплачено нашим гражданам в виде пособий, предоставляемых за счет взносов обязательного социального страхования.

Министр отметил, что согласно подготовленным прогнозам,  в следующем году планируется обеспечить рост среднемесячных трудовых пенсий в стране на 16 процентов и довести сумму среднемесячной пенсии до 293 манатов.

| 2019-10-17T13:01:23+00:00 17 октября 2019, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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