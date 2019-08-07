В следующем году в Азербайджане определят «Ученых завтрашнего дня»

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении конкурса «Ученые завтрашнего дня».

Согласно приказу, с 11 по 13 февраля 2020 года в рамках Международной выставки науки и инженерии — Intel ISEF, будет проведен IX Республиканский конкурс «Ученые завтрашнего дня», передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Школьники, желающие принять участие в конкурсе с 12 октября 2019 года должны пройти онлайн-регистрацию на сайте www.sabahinalimleri.edu.az.

Целью мероприятия является привлечение учащихся 9-11 классов средних школ страны к научным поискам, стимулирование их научной и творческой деятельности, выявление талантливых учеников, склонных к научно-исследовательской работе, а также избрание и направление школьников, добившихся высоких научно-исследовательских результатов, на Международную выставку науки и инженерии — Intel ISEF в США.