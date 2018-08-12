В сквере Плисецкой в Москве появится сад «Кармен»

Британский дизайнер Джеймс Бассон в сквере Майи Плисецкой в Москве возведет сад «Кармен», посвященный творчеству русской балерины и ее сценическому образу, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий.

Бассон — обладатель престижных международных наград и регалий, в том числе победителя Chelsea Flower Show 2017 года. Вместе с супругой Хелен он представил на главной садовой выставке в Лондоне средиземноморский сад. Темой сада стала уязвимость природы перед человеком и способность к восстановлению, а источником вдохновения послужил заросший карьер заброшенной каменоломни на Мальте.

«В этом году Джеймс Бассон выступает в роли председателя Международного жюри конкурса «Цветочный джем» и также представит специальный проект — сад «Кармен», посвященный творчеству легендарной русской балерины и ее, пожалуй, самому узнаваемому сценическому образу», — говорится в сообщении.

Добавляется, что это первая работа дизайнера в России. Работы в сквере Майи Плисецкой по возведению ландшафтного выставочного проекта начались 11 августа. Отмечается, что увидеть выставочный сад Бассона можно будет с 30 августа, когда в Москве откроется фестиваль «Цветочный джем».

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