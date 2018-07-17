В скорую помощь в связи с солнечным ударом поступило 93 обращения

С начала летнего сезона в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (ССНМП) в связи с солнечным ударом поступило 93 обращения – 57 мужчин, 29 женщин и 7 детей. Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Бакинской городской ССНМП.

Согласно сообщению, из обратившихся с диагнозом «солнечный удар» 59 человек в профилактических целях размещены в стационарных отделениях, 34 лицам была оказана помощь на месте.

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| 2018-07-17T14:19:22+00:00 17 июля 2018, 15:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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