В скорую помощь в связи с солнечным ударом поступило 93 обращения

С начала летнего сезона в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи (ССНМП) в связи с солнечным ударом поступило 93 обращения – 57 мужчин, 29 женщин и 7 детей. Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Бакинской городской ССНМП.

Согласно сообщению, из обратившихся с диагнозом «солнечный удар» 59 человек в профилактических целях размещены в стационарных отделениях, 34 лицам была оказана помощь на месте.

28 просмотров