В скором времени заповедник «Янардаг» откроется для посещения

«В Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг завершены ремонтные и реставрационные работы».

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в ближайшие дни состоится официальное открытие заповедника «Янардаг»: «На территории заповедника уже завершены ремонтные работы. Открытие заповедника состоится до конца мая. Как Государственное агентство по туризму, мы надеемся, что представленный в новой концепции заповедник «Янардаг» будет интересен не только для иностранных туристов, но и для местного населения. Уверен, что даже те, кто посещал заповедник до этого, захотят прийти и снова посетить «Янардаг»».