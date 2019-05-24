В скором времени заповедник «Янардаг» откроется для посещения

«В Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг завершены ремонтные и реставрационные работы».

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, в ближайшие дни состоится официальное открытие заповедника «Янардаг»: «На территории заповедника уже завершены ремонтные работы. Открытие заповедника состоится до конца мая. Как Государственное агентство по туризму, мы надеемся, что представленный в новой концепции заповедник «Янардаг» будет интересен не только для иностранных туристов, но и для местного населения. Уверен, что даже те, кто посещал заповедник до этого, захотят прийти и снова посетить «Янардаг»».

| 2019-05-24T14:52:00+00:00 24 мая 2019, 15:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss