В скором времени Иран превысит допустимый лимит запасов урана

Тегеран в скором времени превысит установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе лимит урана в том числе из-за недовольства итогами прошедшей в пятницу в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

По информации его источника, Иран продолжает принимать меры по отказу от выполнения своих обязательств, предусмотренных статьями СВПД. Он отметил, что власти ближневосточного государства решительно настроены в скором времени превысить установленный сделкой уровень запасов урана в 300 кг. Собеседник указал, что если европейские страны выполнят требования Тегерана «в банковской и нефтяной сфере», руководство страны готово пересмотреть свое решение.

ТАСС