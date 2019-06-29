В скором времени Иран превысит допустимый лимит запасов урана

Тегеран в скором времени превысит установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе лимит урана в том числе из-за недовольства итогами прошедшей в пятницу в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

По информации его источника, Иран продолжает принимать меры по отказу от выполнения своих обязательств, предусмотренных статьями СВПД. Он отметил, что власти ближневосточного государства решительно настроены в скором времени превысить установленный сделкой уровень запасов урана в 300 кг. Собеседник указал, что если европейские страны выполнят требования Тегерана «в банковской и нефтяной сфере», руководство страны готово пересмотреть свое решение.

ТАСС

| 2019-06-29T20:23:53+00:00 29 июня 2019, 21:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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