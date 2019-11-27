В СК России направлены данные о связи убийства сирийца с «ЧВК Вагнера»

«Новая газета» направила в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и администрацию президента РФ в Кремле письмо с отсканированной копией паспорта предполагаемого участника жестокой расправы над сирийцем, ответственность за которую СМИ возлагают на бойцов «ЧВК Вагнера». Видеозапись этого зверского убийства ранее была опубликована в интернете. Об этом сообщает само издание в среду, 27 ноября.

Журналисты потребовали от Генпрокурора Юрия Чайки, главы СК Александра Бастрыкина и главы администрации президента Антона Вайно возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании «Новой газеты» относительно деятельности «ЧВК Вагнера».

30 июня 2017 года в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как «несколько бойцов в неформальном снаряжении» без знаков отличия избивают лежащего на земле мужчину, внешне напоминающего араба, кувалдой. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение этой видеозаписи. На нем видно, что лежащему на земле без сознания мужчине отрезают голову и отрубают руки саперной лопаткой. После этого обезображенное тело подвешивают за ноги, обливают бензином и поджигают.

По информации СМИ, в частности, сирийского онлайн-издания Jesr Press, погибшим был Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, дезертировавший из армии президента Сирии Башара Асада.

Проведя журналистское расследование, «Новая газета» установила, что одним из участников убийства был, предположительно, Станислав Д., служивший в «ЧВК Вагнера». Позже в СМИ появилась информация о том, что двумя его сообщниками были наемник Владислав А. и ветеран боевых действий в Чечне по имени Руслан. (Русская Служба DW)