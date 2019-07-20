В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 484 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 347 человек (женщин – 104, детей – 177), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 137 человек (женщин – 341, детей – 580)», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.