В Сирию хотят вернуться более 1,7 миллиона беженцев

Более 1,7 миллиона сирийцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира, больше всего желающих находится в Ливане, Турции и Германии, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1 миллион 712 тысяч 234 сирийца из девяти стран мира (Ливан — 889 тысяч 031, Турция — 297 тысяч 342, Германия — 174 тысячи 897, Иордания — 149 тысяч 268, Ирак — 101тысяча 233, Египет — 99 тысяч 834, Дания — 412, Бразилия — 149, Австрия — 68)», — говорится в документе.

Также в Центре рассказали, что за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Эль-Дабусия» вернулись 142 беженца. Всего в рамках границ Сирии в свои дома за сутки вернулись 288 человек.

Кроме того, сообщается, что турецкие власти заявили о желании помочь 250 тысячам сирийцев вернуться с территории страны в Сирию, сообщает РИА Новости.

«Власти Турции заявили о своем намерении обеспечить возвращение на родину 250 тысяч сирийских беженцев. В рамках данной инициативы в северных районах Сирии проводится комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности мирного населения», — отмечается в документе.

Также в Центре отметили, что инженерные подразделения САР продолжают выполнять задачи по разминированию местности и объектов в провинции Хомс, за прошедшие сутки они разминировали 5 гектаров территории, 10 зданий и 0,5 километра дорог.

«Обнаружены и уничтожены 45 взрывоопасных предметов, в том числе 21 самодельное взрывное устройство», — добавляется в бюллетене.

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