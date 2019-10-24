В Сирию будут переброшены дополнительные российские военные

В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

После заключения во вторник договоренностей с Турцией министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что для патрулирования оговоренных территорий сил российской военной полиции пока хватит, но в будущем нужна будет дополнительная техника. Также в Минобороны планировали уточнить, потребуются ли подкрепления по личному составу.

| 2019-10-24T13:43:55+00:00 24 октября 2019, 14:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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