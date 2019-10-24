В Сирию будут переброшены дополнительные российские военные

В свете новых задач в Сирию через неделю перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщил РИА Новости источник в Минобороны. При этом он подчеркнул, что сейчас в арабской республике нет реальных боевых действий.

После заключения во вторник договоренностей с Турцией министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что для патрулирования оговоренных территорий сил российской военной полиции пока хватит, но в будущем нужна будет дополнительная техника. Также в Минобороны планировали уточнить, потребуются ли подкрепления по личному составу.