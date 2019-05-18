В Сирии три военных получили ранения при обстреле со стороны боевиков

Трое сирийских военных ранены во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских провинций Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур, Сафсафа, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения», — сказал он.

Купчишин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.