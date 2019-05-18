В Сирии три военных получили ранения при обстреле со стороны боевиков

Трое сирийских военных ранены во время обстрелов незаконными вооруженными формированиями сирийских провинций Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает РИА Новости.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-Абу-Асад (дважды), Ройсет-Рушу (дважды), Сараф, Мукатталь Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур, Сафсафа, Санджека, Джубб-Эль-Мгара, Калъат-Марза провинции Латакия, Каркад провинции Хама. В результате обстрелов трое военнослужащих вооруженных сил САР получили ранения», — сказал он.

Купчишин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

| 2019-05-19T00:52:37+00:00 19 мая 2019, 03:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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