В Сирии шесть человек погибли в результате обстрела боевиков

Шесть человек погибли, восемь получили ранения в результате ракетного обстрела боевиками двух районов города Алеппо в Сирии. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает сирийское национальное агентство САНА.

«Шесть мирных жителей погибли, восемь получили ранения в результате нападения террористов, подвергнувших ракетному обстрелу районы Халяб аль-Джадид и Миньян в Алеппо», — говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.