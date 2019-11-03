В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции

Российская военная полиция продолжает патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, сообщает РИА Новости.

Военная полиция ВС РФ и турецкая сторона в пятницу совершили первое совместное патрулирование в районе Камышли у северной границы Сирии. Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров.

Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
«Второго ноября российской стороной было продолжено патрулирование восточнее города Камышли провинции Эль-Хасака. Также продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Коран — Джераблус на северо-востоке провинции Алеппо», — сказал Боренков.

| 2019-11-02T23:22:27+00:00 3 ноября 2019, 09:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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