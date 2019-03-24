В Сирии раскритиковали заявления Трампа по Голанам

«Сирия не признает никаких юридических или фактических последствий заявлениям американского президента по вопросу правового статуса Голанских высот, которые признаны оккупированной сирийской территорией. Сирия рассматривает эти заявления как враждебный, беспрецедентный и безответственный шаг, который несет опасность для стабильности и безопасности Ближнего Востока и всего мира. Эта американская позиция стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот, она не имеет никакого отношения к международному праву и уставу ООН», — заявил Джаафари РИА Новости.

Он напомнил, что в резолюции ООН 497 от 1981 года говорится, что Голанские высоты — это оккупированная сирийская территория, а все действия Израиля на этой территории не имеют никакой юридической силы. Кроме того, резолюции 242 (1967 год) и 338 (1973 год) предписывают Израилю полностью вывести свои войска с Голанских высот и вернуться к границам 4 июня 1967 года.