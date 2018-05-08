В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52

При выполнении планового полета над восточными районами Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ка-52 «Аллигатор» разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Вертолет предназначен для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

Машина оборудована устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.

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| 2018-05-08T01:35:29+00:00 8 мая 2018, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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