В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз

Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что сообщения о создании турецких военных баз в зоне безопасности на северо-востоке Сирии являются «просто слухами».
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
«Это просто слухи и ложь… Это наши территории и мы будем защищать наш суверенитет», — заявил Муаллем, комментируя заявление Акара о создании военных баз Турции в Сирии.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирии и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
| 2019-09-28T15:20:09+00:00 28 сентября 2019, 16:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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