В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз

Глава МИД Сирии Валид Муаллем завил РИА Новости, что сообщения о создании турецких военных баз в зоне безопасности на северо-востоке Сирии являются «просто слухами».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

«Это просто слухи и ложь… Это наши территории и мы будем защищать наш суверенитет», — заявил Муаллем, комментируя заявление Акара о создании военных баз Турции в Сирии.