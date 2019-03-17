В Сирии из-за авиаудара коалиции погибли мирные жители View Larger Image Гостелевидение Сирии сообщило о гибели десяти мирных жителей в деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США. Среди погибших есть дети, отметил телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники. Редакция| 2019-03-17T17:36:27+00:00 17 марта 2019, 18:26| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Сирия обратилась в ООН из-за авиаударов коалицииЧисло жертв удара коалиции по деревне в Сирии…Более 50 человек погибли в Сирии при ударе ВВС…США вывезли из Сирии около 50 тонн золота В рубрике Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению Gallery Болтон предложил подключить Китай к переговорам России и США по разоружению 17 марта 2019, 19:03 Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве Gallery Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве 17 марта 2019, 18:46 Предвыборное напряжение Gallery Предвыборное напряжение 17 марта 2019, 17:21 Около 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента Gallery Около 90% венесуэльцев хотят ухода Мадуро с поста президента 17 марта 2019, 16:56 Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом Gallery Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом 17 марта 2019, 16:32