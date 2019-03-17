В Сирии из-за авиаудара коалиции погибли мирные жители

Гостелевидение Сирии сообщило о гибели десяти мирных жителей в деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США.
Среди погибших есть дети, отметил телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники.
| 2019-03-17T17:36:27+00:00 17 марта 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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