В Сирии и Ираке насчитывают до 30 тысяч террористов ИГ

До сих пор на территории Сирии и Ирака остаются активными от 20 до 30 тысяч боевиков террористической организации «Исламское государство». Такую оценку приводит в ООН в соответствующем докладе, пишет газета Al-Hayat со ссылкой на документ.

Численный состав позволяет террористам совершать нападения на сирийской территории, пишет mk.ru.

«Террористы не контролируют полностью какой-либо из районов Ирака, однако продолжают действовать через спящие ячейки, скрывающиеся в пустыне и других районах», — говорится в документе.

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