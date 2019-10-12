В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля

В сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
Никто из российских военнослужащих не пострадал. Сперва подорвалось самодельное безоболочное устройство. Спустя 20 минут после взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В этот момент боевики подорвали еще одно самодельное устройство.
В результате пострадали двое сотрудников сирийских органов безопасности. Также был поврежден один из автомобилей.
| 2019-10-12T00:37:25+00:00 12 октября 2019, 07:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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