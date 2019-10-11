В Сирии активизировались террористы на фоне турецкой операции

Террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой операции на северо-востоке страны, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство». Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.(РИА Новости)