В Сингапуре зафиксировали рекордно высокую смертность от лихорадки денге

Девять человек умерли в Сингапуре с начала года из-за лихорадки денге, что стало рекордно высоким показателем за последние годы. Об этом сообщается во вторник на сайте Национального агентства по окружающей среде, передает ТАСС.

«Все жертвы тропической лихорадки проживали в различных районах города-государства», — указали в ведомстве. Всего же на сегодняшний день зафиксировано более 9,1 тыс. случаев заболевания денге, что в пять раз выше аналогичного показателя прошлого года. Кроме того, по сравнению с 2018 годом на 70% увеличилось количество кластеров обитания комаров Aedes aegypti, которые являются основными переносчиками денге, а также ряда других тяжелых заболеваний. При этом прогноз на ближайшее время неблагоприятный из-за установления в Сингапуре сильной жары при практически стопроцентной влажности.

В начале 2017 года фармацевтическая корпорация Sanofi приступила к применению первой в мире вакцины против денге. Наиболее масштабное ее использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге, и в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы.

Денге — вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы — высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.