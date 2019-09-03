В Сингапуре мужчине грозит тюрьма за отказ от полета

В Сингапуре 27-летнего пассажира арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро, сообщает The Sun.
Пассажир приобрел авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и попрощаться со своей женой. Однако был арестован полицией Сингапура — согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.
После ареста полиция опубликовала сообщение в Facebook, в котором напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги объявлены охраняемыми территориями.
Теперь нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере более 13 тысяч евро.
Полиция сообщила, что с января 2019 года за подобные нарушения были привлечены к ответственности 33 пассажира.
| 2019-09-03T03:13:13+00:00 3 сентября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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