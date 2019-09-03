В Сингапуре мужчине грозит тюрьма за отказ от полета

В Сингапуре 27-летнего пассажира арестовали в аэропорту за то, что он купил билет, но не воспользовался им. Теперь ему грозит два года тюрьмы и штраф более 13 тысяч евро, сообщает The Sun.

Пассажир приобрел авиабилет, чтобы попасть в транзитную зону аэропорта и попрощаться со своей женой. Однако был арестован полицией Сингапура — согласно местному законодательству, получивший посадочный талон и доступ к транзитной зоне имеет право находиться там только в случае, если намерен путешествовать.

После ареста полиция опубликовала сообщение в Facebook, в котором напомнила, что транзитные зоны аэропорта Чанги объявлены охраняемыми территориями.

«Если пассажиры не планируют садиться на борт, то несут ответственность за нарушение закона об охране инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Теперь нарушителю грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере более 13 тысяч евро.