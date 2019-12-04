В Сингапуре хотят отучить пешеходов от просмотра гаджетов на ходу

Правительство Сингапура подготовило «кодекс поведения» пешеходов, который, в частности, призван отучить людей от потенциально опасной привычки просматривать гаджеты на ходу. Документ, который был направлен в среду в парламент, пока носит рекомендательный характер, но некоторые депутаты не исключают того, что ряд содержащихся в «кодексе» рекомендаций обретут форму обязательных требований, несоблюдение которых будет караться штрафами.

Одно из главных положений «кодекса» касается так называемой рассеянной ходьбой. Под этим термином составители правил поведения пешеходов подразумевают их увлеченность гаджетами, просмотр которых некоторые люди продолжают даже на ходу, в том числе и при пересечении дорог. Пока, как отметил телеканал CNA, эксперты склоняются к воздействию на рассеянных пешеходов с помощью образовательных программ. Но не исключается и возможность использования опыта таких стран, как США и Филиппины, где за невнимательность на улицах можно получить штраф.

В «кодексе поведения» также устанавливается порядок движения пешеходов по определенной стороне улиц. Поскольку в Сингапуре, как в большинстве бывших британских колоний, действует левостороннее движение, то пешеходам предписывается ходить по левой стороне.

Одновременно власти предложили внести поправки и в положения об индивидуальных транспортных средствах, например, электрических самокатах и велосипедах. При передвижении на них категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами, а при приобретении таких транспортных средств придется сдавать теоретический экзамен по правилам дорожного движения.(ТАСС)