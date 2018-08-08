В Швеции из-за жары отменяют поезда

На юге Швеции отменили поезда на 12 маршрутах. В транспортной администрации опасаются, что из-за аномальной жары пути могут повредиться. Об этом в среду, 8 августа, сообщает The Local.

Отмечается, что движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура между 30 и 34 градусами.

Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, советуют обратиться к перевозчикам.

В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.

Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Метеорологи назвали июль самым жарким и засушливым для страны за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма — за последние 262 года.

Ранее сообщалось, что в Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны.

Напомним, в июле по всему миру были установлены по меньшей мере 118 исторических рекордов температур.

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