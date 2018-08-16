В Швеции из-за жары коровам разрешили купаться на пляже

Власти города Векше на юге Швеции разрешили фермерам пригонять скот на нудистский пляж на озере Веттерн, чтобы животные охладились, что не понравилось отдыхающим там туристам, сообщает «Евро Пульс».

Некоторое время назад нудисты обратились в администрацию города с жалобой на коров на специально отведенном для них пляже. Однако власти пошли навстречу фермерам, а не нудистам.

Этим летом в Швеции стоит необычайно жаркая и сухая погода, так что фермерам приходится не только помогать своим коровам и козам перенести жару, но и придумывать, чем их накормить, потому что трава на пастбищах высохла.

 

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| 2018-08-16T08:21:40+00:00 16 августа 2018, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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