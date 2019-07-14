В Швеции 9 человек погибли при крушении одномоторного самолета

В Швеции при крушении одномоторного самолета модели GA8 Airvan на острове Стурсандсшэр погибли девять человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщается на официальном сайте региона Вестерботтен.

«Все люди (находившиеся на борту) погибли, их родственники извещены», — говорится в пресс-релизе. По данным спасательных служб, на борту находились парашютисты.

Как передает Sveriges Radio со ссылкой на спасательные службы, самолет покинул аэропорт Умео в 13:33 по местному времени. Сигнал тревоги поступил в 14:12. На видео, оказавшемся в распоряжении журналистов издания Aftonbladet, видно, как самолет уходит в вертикальный штопор и падает носом вниз.

Причины крушения выясняются.