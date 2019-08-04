В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека

Два немецких альпиниста погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш, расположенный на высоте 4357 метров, сообщает полиция кантона Вале.
Инцидент произошел в субботу в 8.30 (9.30 по Баку) утра. Двое спортсменов начали восхождение на пик по южному хребту, однако сорвались, не добравшись до вершины. Свидетелями падения стали другие альпинисты, которые оповестили спасательные службы.
В настоящее время ведется расследование причин произошедшего и проводится опознание погибших, пишет РИА Новости.
| 2019-08-04T15:38:21+00:00 4 августа 2019, 15:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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