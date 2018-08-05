В Швейцарии разбился пассажирский самолет, погибли 20 человек

В Швейцарии в минувшую субботу разбился самолет местной авиакомпании с 20 людьми на борту, все они погибли. Воздушное судно упало на западной стороне пика Сеньяз в кантоне Граубюрден.
Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, на борту самолета JU52 HB-HOT находились 17 пассажиров и три члена экипажа. По некоторым данным, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино.
Это уже вторая авиакатастрофа в стране за день. В субботу в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился небольшой самолет, в результате погибла семья из четырех человек, включая двух маленьких детей.
По данным полиции, семья вылетела из аэропорта полукантона Обвальден в сторону Франции. Возбуждено дело для выяснения причин крушения воздушного судна (aif.ru)41 просмотров