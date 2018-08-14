В шведском Гётеборге за ночь сожгли 88 машин

В ночь на 14 августа в городе Гётеборг на юго-западе Швеции группа людей сожгла 88 автомобилей, передает немецкий телеканал N-TV. Личности и мотивы вандалов не установлены. Видео поджогов опубликовал один из пользователей Twitter.
По информации телеканала, неизвестные в черной одежде также напали на нескольких полицейских и забросали их камнями. О пострадавших не сообщается, пишет kommersant.ru.
Аналогичные инциденты произошли и в соседнем городе Тролльхеттан. Полиция допускает, что происшествия в двух городах могут быть связаны.