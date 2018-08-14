В шведском Гётеборге за ночь сожгли 88 машин

В ночь на 14 августа в городе Гётеборг на юго-западе Швеции группа людей сожгла 88 автомобилей, передает немецкий телеканал N-TV. Личности и мотивы вандалов не установлены. Видео поджогов опубликовал один из пользователей Twitter.

По информации телеканала, неизвестные в черной одежде также напали на нескольких полицейских и забросали их камнями. О пострадавших не сообщается, пишет kommersant.ru.

Аналогичные инциденты произошли и в соседнем городе Тролльхеттан. Полиция допускает, что происшествия в двух городах могут быть связаны.

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| 2018-08-14T14:51:00+00:00 14 августа 2018, 15:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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