В шведском Гётеборге за ночь сожгли 88 машин

По информации телеканала, неизвестные в черной одежде также напали на нескольких полицейских и забросали их камнями. О пострадавших не сообщается, пишет kommersant.ru.

Аналогичные инциденты произошли и в соседнем городе Тролльхеттан. Полиция допускает, что происшествия в двух городах могут быть связаны.