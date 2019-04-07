В штабе Зеленского назвали способы борьбы с коррупцией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Как передает Газета.Ru, об этом информирует «Громадське» со ссылкой на заявление команды Зеленского, опубликованное в Telegram.

В штабе Зеленского заявили, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно». Они предлагают формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений.

Кроме того в числе предложений штаба Зеленского — максимальное привлечение граждан к изобличению коррупции с помощью системы наград.

Также в штабе Зеленского предлагают применять к коррупционерам меру в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать определённые должности.

| 2019-04-07T09:05:45+00:00 7 апреля 2019, 10:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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