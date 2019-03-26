В штаб-квартире ЮНЕСКО будут вывешены фотографии Алима Гасымова

Фотографии всемирно известного азербайджанского ханенде Алима Гасымова будут вывешены в государственных, образовательных и культурных учреждениях Франции.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, фотографии сделаны в рамках музыкального проекта «Семь красавиц», реализуемого Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции, SAPEM, посольством Азербайджана во Франции и Азербайджанским домом в Париже.

Фотографии Алима Гасымова будут представлены в различных организациях Франции, в том числе в Государственной библиотеке им. Франсуа Миттерана, мэрии города Коньяк, штаб-квартире ЮНЕСКО и других зданиях.

В рамках проекта «Семь красавиц» будут презентованы 7 видеоклипов, диск «Гара торпаг» с мугамом в исполнении Алима Гасымова на стихи выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви, 12 фотографий ханенде, а также книга о нем.