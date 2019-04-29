В Шри-Ланке запретили женские головные уборы, закрывающие лицо

Власти Шри-Ланки, которая еще не оправилась от взрывов в пасхальное воскресенье, запретили женщинам носить головные уборы, закрывающие лицо. Президент страны Майтрипала Сирисена ввел запрет в соответствии с законом о чрезвычайном положении. Запрет вступил в силу в понедельник, сообщает Голос Америки.

Власти заявили, что эта мера поможет спецслужбам в процессе идентификации, в то время как в стране продолжаются поиски людей, ответственных за взрывы в церквях и отелях на Пасху.

Информагентство Reuters сообщило, что исламские богословы поддержали этот шаг на кратковременной основе по соображениям безопасности, но выступили против законодательства о запрете никаба.

| 2019-04-29T20:47:20+00:00 29 апреля 2019, 23:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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