В Шри-Ланке запретили женские головные уборы, закрывающие лицо

Власти Шри-Ланки, которая еще не оправилась от взрывов в пасхальное воскресенье, запретили женщинам носить головные уборы, закрывающие лицо. Президент страны Майтрипала Сирисена ввел запрет в соответствии с законом о чрезвычайном положении. Запрет вступил в силу в понедельник, сообщает Голос Америки.

Власти заявили, что эта мера поможет спецслужбам в процессе идентификации, в то время как в стране продолжаются поиски людей, ответственных за взрывы в церквях и отелях на Пасху.

Информагентство Reuters сообщило, что исламские богословы поддержали этот шаг на кратковременной основе по соображениям безопасности, но выступили против законодательства о запрете никаба.