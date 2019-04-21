В Шри-Ланке задержали подозреваемых в организиции серии взрывов

Семь человек задержаны по подозрению в причастности к кровопролитной серии взрывов в Шри-Ланке, в результате которых убиты и ранены сотни людей. Об этом сообщил заместитель министра обороны страны Руван Виевардене в воскресенье, 21 апреля. Он назвал случившееся «террористическим инцидентом», за которым стоят «экстремистские группировки». По данным полиции, число жертв превысило 200 человек.

Виевардене также сообщил о введении комендантского часа по всей стране с 18 часов по местному времени. Ранее поступили сообщения о том, что в Шри-Ланке заблокированы социальные сети, передает dw.com.

По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 200 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.

Подробности о последних взрывах

Позднее поступила информация о седьмом и восьмом взрыве. По сообщению полиции, восьмой взрыв устроил смертник, когда полиция пришла с обыском в его дом в северной части Коломбо. В результате взрыва разрушен верхний уровень здания, погибли три сотрудника полиции.

Между тем сотрудник отеля Cinnamon Grand Hotel, ставшего одной из мишеней, сообщил, что смертник совершил самоподрыв возле людей, находившихся в гостиничном ресторане. «Он подошел к началу очереди и привел в действие взрывное устройство», — рассказал он. Обстоятельства других взрывов уточняются.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своем микроблоге в Twitter «резко осудил «трусливые нападения на наш народ» и призвал всех граждан оставаться «сплоченными и сильными в это трагическое время».