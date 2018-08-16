В Шотландии выставили на торги бутылку виски за $1,1 млн

Бутылка шотландского односолодового виски 60-летней выдержки Macallan выставлена на аукцион Bonhams. Напиток предварительно оценен в 700-900 тысяч фунтов ($889 тысяч – более $1,1 млн). Об этом сообщается на сайте аукциона в четверг, 16 августа.

На бутылке особая этикетка, созданная итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть данные, что одна бутылка могла быть уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить.

Нынешний раритет был куплен продавцом в 1994 году прямо на вискарне Macallan. Сумма этой сделки не оглашалась.

По словам представителя Bonhams Мартина Грина, 60-летний виски урожая 1926 года – напиток исключительно редкий и высочайшего качества. Коллекционеры готовы ждать годами его появления на рынке.

В мае на аукционе в Гонконге бутылка этого же виски ушла с молотка за рекордную цену – 814 тысяч фунтов (более $1 млн). Нынешние торги пройдут в Эдинбурге 3 октября.

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