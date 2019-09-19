В Шотландии считают, что в ближайшие годы страна обретет независимость от Великобритании

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предрекает независимость Шотландии от Соединенного Королевства по причине выхода Великобритании из ЕС. Об этом она заявила в среду журналистам в Берлине, сообщает ТАСС.

«Я прогнозирую, что Шотландия в ближайшие годы будет независимой и станет независимым членом ЕС», — сказала глава кабмина Шотландии на пресс-конференции.

Она выступила за проведение повторного референдума по вопросу независимости от Великобритании в случае неупорядоченного Brexit уже в 2020 году. «Мы должны предусмотреть это в следующем году», — отметила Стерджен. По ее мнению, очередная отсрочка выхода Великобритании из ЕС была бы лучшим вариантом, нежели хаотичный Brexit.