В Шотландии родителям запретят шлепать детей

Шотландия стала первым из регионов, входящих в состав Соединенного Королевства, вводящим запрет родителям шлепать детей.

Согласно итогам голосования, в четверг соответствующий законопроект был поддержан 80 членами регионального парламента, против выступили 29. Законопроект вступит в силу через год после получения королевской санкции.

В остальных частях Великобритании родителям разрешается «в пределах разумного» шлепать детей в дисциплинарных целях, в школах же физические наказания полностью запрещены. В судах при рассмотрении дел, связанных с физическими наказаниями детей, учитывается, как именно был наказан ребенок, как часто он подвергается наказанию и в течение сколь долгого срока, возраст ребенка и последствия наказания для его психики и физического здоровья.