В Шотландии прошла массовая демонстрация за независимость от Британии

В Глазго около 20 тысяч людей поучаствовали в демонстрации за независимость Шотландии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как стало известно, одним из участников мероприятия стала глава шотландского правительства Никола Стерджен.

Стерджен отметила, что в случае победы Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламенте Шотландия покинет «семью европейских народов».

По ее словам, при таком исходе независимость для Шотландии будет хорошей альтернативой.

Премьер отметила, что к Рождеству нужно устроить очередной референдум о независимости Шотландии.(Газета.Ru)

| 2019-11-03T14:03:41+00:00 3 ноября 2019, 14:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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