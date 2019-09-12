В Шотландии приостановку работы британского парламента признали незаконной

Шотландский суд в среду признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, в связи с чем немедленно зазвучали призывы, чтобы парламент вернулся к работе на фоне продолжающейся битвы вокруг «Брекзита», сообщает Голос Америки.

Сессионный суд Шотландии постановил, что решение Джонсона о пророгации парламента с понедельника до 14 октября носит незаконный характер. Это стало серьезным ударом для правительства, поставившего себе задачу вывести страну из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли заключить соглашение.

До запланированной даты выхода из ЕС остается всего семь недель, а правительство и парламент по-прежнему не могут договориться о будущем «Брекзита»: возможные исходы варьируются от выхода без соглашения до очередного референдума, который может привести к отмене «Брекзита».

«Мы призываем немедленно вновь созвать парламент, – заявила законодатель от Шотландской национальной партии Джоанна Черри после того, как Сессионный суд Шотландии постановил, что пророгацию следует отменить. – Вы не можете безнаказанно нарушать закон, Борис Джонсон».