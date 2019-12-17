В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке

Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, передает РИА Новости.

Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.

Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.

Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.

| 2019-12-17T12:42:01+00:00 17 декабря 2019, 13:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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