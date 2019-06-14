В школах прозвучал «Последний звонок»

Сегодня во всех учебных заведениях Азербайджана завершился учебный год и прозвучал «Последний звонок».

Как сообщает Report, согласно приказу министра образования Джейхуна Байрамова, мероприятие «Последний звонок» было проведено на территории школ.

В этом учебном году IX классы общеобразовательных учреждений страны окончили 113 815 учеников, XI классы — 80 514 учеников, а XII классы (вечерние) — 674 ученика.

В подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных школах IX классы окончили 28 993 учеников, XI классы — 19 786 человек и I классы — 45 616 учеников.

| 2019-06-14T13:32:20+00:00 14 июня 2019, 14:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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