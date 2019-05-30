В школах есть психологические проблемы как у учеников, так и у преподавателей

«Мы признаем, что в системе образования имеются определенные проблемы, и на то есть объективные и субъективные причины».

Как сообщает Report, об этом на тренинге для представителей СМИ заявил замминистра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

По словам замминистра, некоторые ученики и преподаватели испытывают психологические проблемы: «К этому вопросу надо относиться с чуткостью. Следует учитывать, что в Азербайджане учится 1 млн. 600 тысяч учеников, характеры которых разнятся. К тому же они поступают в школу с уже сформированным характером. Как известно, характер человека сформировывается к 3-5 годам. Поэтому если вовремя не уделить должного внимания их образованию, могут возникнуть проблемы с их дальнейшим развитием».

Ф.Гурбанов отметил, что реформы, проводимые в школах, связаны со многими вопросами: «Через 10 лет в мире не будет потребности в 80% нынешних специальностей и профессий. Какие сферы получат наибольшее развитие, в отношении них и будут приниматься решения. Это связано с экономической стратегией. Система образования должна дать базовые знания, на которые сможет опереться молодежь».

| 2019-05-30T13:05:58+00:00 30 мая 2019, 14:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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