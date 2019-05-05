В Шереметьево загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота»

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел около 18:00 мск из Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку.

Самолет, совершивший аварийную посадку, полностью охвачен огнем. «Самолет горит по всей площади. Люди выпрыгивали на ходу», — сказал источник.

На место происшествия следуют пожарные из Москвы.