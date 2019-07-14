В Шекинскую больницу доставлены 16 пострадавших

По предварительным данным, 19 человек пострадали в результате срыва ветром ветви старого большого дерева рядом с Дворцом ханов в городе Шеки на северо-западе Азербайджана.

Инцидент произошел около полудня в воскресенье. Дворец шекинских ханов является исторической достопримечательностью и неделю назад был включен в Список Bсемирного наследия ЮНЕСКО. Bокруг этого исторического памятника всегда многолюдно.

Пронесшийся по Шеки сильный ветер с дождем повалил в ряде мест деревья. Большая ветвь старого дерева ветром было сорвано у Дворца ханов.

По предварительным данным пострадали 19 человек, том числе туристы из других регионов Азербайджана, а также путешественники из арабских стран.

Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Место происшествия оцеплено полицией (contact.az)